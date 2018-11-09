В США объяснили причину срыва переговоров Помпео и КНДР

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что встреча государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и северокорейской делегации не состоялась по инициативе КНДР. Об этом сообщает Reuters.

Она рассказала, что представители КНДР предложили перенести встречу по «какой-то» причине.

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«Госсекретарь Помпео был готов ее провести. Мы по-прежнему открыты к переговорам, и я не думаю, что в данном случае была какая-то серьезная проблема», — сказала Хейли.

Также постпред подчеркнула, что, вероятно, перенос переговоров был связан с «неготовностью» северокорейской стороны.

Ранее сообщалось, что встречу Помпео с представителями КНДР отложили.