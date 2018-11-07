Россия запросила закрытое обсуждение санкций по КНДР в Совбезе ООН

Постпредство России в ООН запросило консультации в Совбезе всемирной организации по вопросу санкций против КНДР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря миссии Федора Стржижовского.

«Россия действительно запросила обсуждение темы северокорейских санкций в ходе завтрашних консультаций СБ ООН в разделе «Разное», — сказал Стржижовский.

Реклама

Он добавил, что «это будет обсуждение в закрытом формате».

Ранее сообщалось, что лидера КНДР Ким Чен Ына ожидает беспрецедентная волна саммитов с мировыми лидерами.