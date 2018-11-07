Трамп пригрозил закрыть правительство из-за стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов остановить работу правительства, если ему не удастся прийти к согласию по вопросу стены на границе с Месикой с новой палатой представителей, большинство в которой получили демократы, передает РИА «Новости».

«Мы хотим стену, они знают, что мы хотим стену. Не отдельные ее части, а стену целиком», — сказал Трамп.

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Отвечая на вопрос о том, возможна ли остановка работы правительства в случае блокировки финансирования стены Трамп сказал, что «не может ничего гарантировать, но это возможно».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Трампа, посвященной итогам промежуточных выборов.