Порошенко разрешил сажать россиян в тюрьму за нарушение границы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вводящий уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение ими украинской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Верховную раду.

Рада приняла закон 18 октября. Сейчас на Украине предусмотрена только административная ответственность за нарушение госграницы.

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Уголовную ответственность предлагается ввести за пересечение границы «лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска».

За незаконное нарушение украинской границы устанавливается наказание до трех лет лишения свободы, в случае если граница была нарушена группой лиц — от трех до пяти лет, а если такие действия совершены с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что Белоруссия создала новый пограничный пост на границе с Украиной.