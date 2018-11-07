Могерини пошутила о «санкциях против Украины»

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини пошутила в ответ на оговорку канадского студента, задавшего ей вопрос про «санкции в отношении Украины», передает РИА «Новости».

Могерини посетила Канаду, где встретилась со студентами одного из университетов Монреаля. В разговоре она упомянула про санкции против России из-за ситуации на Украине.

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Один из участников встречи вызвался задать вопрос. «Вы упомянули санкции против Украины…», — сказал студент.

«России, России», — поправила его Могерини.

«Да, простите. В контексте Украины», — признал свою ошибку студент.

«Я что-то пропустила…», — пошутила в ответ Могерини, чем вызвала смех в зале.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что перспективы продления экономических санкций в отношении России зависят от выполнения российской стороной минских соглашений.