Трамп не будет выступать после промежуточных выборов
Президент США Дональд Трамп не будет проводить публичное выступление после оглашения результатов промежуточных выборов. Об этом сообщает телеканал CNN.
Причины решения президента не приводятся.
Ранее Трамп оценил итоги промежуточных выборов в США. По его словам, республиканская партия добилась на выборах «потрясающего успеха». Также ранее телеканал CNN предсказал, что демократы получат большинство в палате представителей с результатом в 238 мест.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.