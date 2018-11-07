Трамп не будет выступать после промежуточных выборов

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Президент США Дональд Трамп не будет проводить публичное выступление после оглашения результатов промежуточных выборов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Причины решения президента не приводятся.

Ранее Трамп оценил итоги промежуточных выборов в США. По его словам, республиканская партия добилась на выборах «потрясающего успеха». Также ранее телеканал CNN предсказал, что демократы получат большинство в палате представителей с результатом в 238 мест.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.