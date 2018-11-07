Источник рассказал, с каким настроением команда Трампа смотрит выборы

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Источник телеканала CNN заявил, что у присутствующих в Белом доме сторонников американского президента Дональда Трампа «хорошее» настроение.

На телеканале напомнили, что в данный момент в Белом доме проходит «вечеринка», участники которой смотрят трансляцию промежуточных выборов в США.

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Источник добавил, что в настоящее время Трамп не присутствует на мероприятии.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел виновного в потенциальных неудачах республиканцев на выборах в конгресс.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.