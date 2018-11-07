Трампу доложили о ходе выборов в США

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Команда американского президента Дональда Трампа провела ряд брифингов в Белом доме, на которых рассказала о ходе промежуточных выборов в конгресс США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным источника, Трамп и его команда обсудили возможные результаты выборов. Подробности обсуждений не сообщаются.

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Ранее министерство внутренней безопасности США зафиксировало попытки дезинформации во время выборов в конгресс Соединенных Штатов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.