Трампу доложили о ходе выборов в США
Команда американского президента Дональда Трампа провела ряд брифингов в Белом доме, на которых рассказала о ходе промежуточных выборов в конгресс США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным источника, Трамп и его команда обсудили возможные результаты выборов. Подробности обсуждений не сообщаются.
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Ранее министерство внутренней безопасности США зафиксировало попытки дезинформации во время выборов в конгресс Соединенных Штатов.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.