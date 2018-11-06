AP рассказало о проблемах избирательной системы США накануне выборов в конгресс

Промежуточные выборы в конгресс США станут первым национальным голосованием с тех пор, как в Соединенных Штатах началось разбирательство по вопросу возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, отмечает агентство Associated Press.

Накануне выборов, которые состоятся 6 ноября, федеральные и местные чиновники стремятся заверить общественность в защищенности избирательной системы, добавляет AP.

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К этому времени не появлялось никаких признаков того, что Россия или любой другое иностранное государство пытались начать кибератаки против систем голосования в каком-либо штате, сообщает агентство со ссылкой на данные федеральных властей.

Федеральные ведомства, включая министерство внутренней безопасности и ФБР, открыли командный центр, чтобы помочь избирательным пунктам с решением любых серьезных проблем в сфере кибербезопасности, говорится в материале.

В МВБ США заверяли, что промежуточные ноябрьские выборы в США станут самыми защищенными, поскольку более 90% избирательной инфраструктуры будет защищено с помощью датчиков несанкционированного доступа к системе голосования. Такие датчики отслеживают вредоносный трафик и установлены в 45 штатах. Тем не менее, отмечает агентство, аналогичные датчики, используемые на федеральном уровне, работают довольно плохо. Согласно данным административно-бюджетного управления США, датчики имели 99% коэффициент отказа с апреля 2017 года, отмечается в материале.