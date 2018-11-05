В Кремле не сомневаются во встрече Путина и Трампа в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о том, что он не уверен во встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Париже, передает РИА «Новости».

Лидеры России и США могут встретиться в Париже 11 ноября на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

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По словам Пескова, президенты обязательно встретятся в французской столице, но ненадолго, поскольку многосторонний формат мероприятия не подходит для обстоятельных встреч.

«Они обязательно встретятся», — сказал Песков.

Он добавил, что в ходе кратких переговоров «на ногах» Путин и Трамп договорятся о будущей полноформатной встрече.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился во встрече с Путиным в Париже.