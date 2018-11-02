В Лондоне расследуют сообщение об антисемитизме в Лейбористской партии

Лондонская полиция начала расследование по факту преступлений на почве антисемитизма в Лейбористской партии, сообщает Sky News.

Сообщается, что в правоохранительные органы поступили документы, в которых, по утверждению заявителя, содержатся доказательства 45 случаев проявления антисемитизма со стороны членов партии. Например, там содержатся оскорбительные фразы, призывающие «избавляться от евреев».

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В Лейбористской партии заявили, что они готовы сотрудничать со следствием. Пресс-секретарь партии также отметил, что они обладают «надежной системой расследования жалоб на предполагаемые нарушения».

Ранее украинского консула в Германии отстранили от должности за антисемитизм.