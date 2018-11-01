В МИДе анонсировали визит Лаврова в Мадрид

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, глава ведомства Сергей Лавров 6 ноября посетит Мадрид, где проведет переговоры с испанским коллегой Жозепом Боррелем, передает РИА «Новости».

По ее словам, на переговорах будут затронуты темы взаимодействия России с Евросоюзом и Испанией.

Реклама

«Шестого ноября по приглашению испанской стороны состоится рабочий визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мадрид. Предстоят обстоятельные переговоры с испанским коллегой, министром иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании», — заявила Захарова.

Она добавила, что главы МИД России и Испании обменяются мнениями по вопросам двухстороннего взаимодействия на важнейших международных площадках — ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе , Совете Европы, Организации по запрещению химоружия.

В прошлый раз Лавров встречался с главой МИД Испании 7 июня 2017 года.