СБУ подтвердила обыски у запорожского митрополита УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале официально подтвердила обыски у запорожского митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Луки.

«СБУ сообщила о подозрении подсанкционному митрополиту УПЦ (МП) из Запорожья, провоцировавшему религиозную ненависть», — сказано в сообщении службы.

Согласно материалам следствия, митрополит публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. В СБУ подчеркнули, что митрополит неоднократно негативно высказывался о верующих других религий во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий.

До этого издание «Украинская правда» сообщало, что СБУ проводит обыски у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки.

Пресс-служба СБУ также передавала, что в центре Киева начались проверки граждан сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) в рамках «плановых контрразведывательных мероприятий».

Уточнялось, что спецслужбы совместно с полицией и военными проверяют Шевченковский район, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность. В рамках проверки силовики осматривают здания на наличие «запрещенных предметов», а также выборочно останавливают находящихся в центральной части Киева граждан.

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.