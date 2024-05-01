В Мурманске произошла крупная авария на теплосетях

Мэр Мурманска Юрий Сердечкин заявил, что авария на теплосетях лишила горячей воды и отопления 395 жилых домов и 19 соцобъектов в городе. О ситуации он написал в своем Telegram-канале.

Причиной инцидента он назвал «порывы на сетях АО «Мурманская ТЭЦ». Сроки устранения аварии неизвестны, однако на месте происшествия уже работают специалисты.

«В настоящее время к Восточной котельной переключили здания Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина», — уточнил чиновник.

До этого в Мурманской области сдуло в сугроб школьный автобус.

«Автобус, перевозивший детей из школы города Мончегорска в поселок «27 км» (по домам), не доезжая до места назначения на федеральной автодороге Р-21 «Кола», при сильном боковом ветре, сместился на обочину, а затем в сугроб», — заявили в МВД.

В транспортном средстве находились 30 детей. Никто из них не пострадал.

Спецтехника вызволила автобус из сугроба на проезжую часть, он продолжил движение по маршруту.

Ранее Мурманскую область назвали регионом-лидером в социальной сфере.