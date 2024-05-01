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Фанатка укусила Рому «Зверя» во время концерта

В Тюмени девочка покусала солиста группы «Звери» во время концерта

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Photoagency Interpress/Global Look Press

Во время концерта в Тюмени 30 апреля солиста группы «Звери» Романа Билыка покусала фанатка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

«Во время концерта девочка выскочила на сцену. В прыжке она повисла на Роме», — рассказал очевидец.

Мужчина также отметил, что охрана еле оттащила девушку, которая «или поцарапала, или укусила» артиста.

После произошедшего концерт прервали, на сцене выключили свет, и музыканты ушли. Через несколько минут концерт продолжился — солист исполнил финальную песню и спустился вниз к фанатам.

Накануне тюменцы, посетившие концерт группы «Звери», пожаловались на несовершенства площадки.

«После концерта «Зверей» мы выходили с танцпола, огромная толпа людей проходила через узкий проход, который еще и бы с высоким порогом. Естественно, люди об него запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», — рассказала зрительница.

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