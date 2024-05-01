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В Петербурге коляска с младенцем упала при резком торможении автобуса

В Петербурге семимесячный младенец попал в больницу после ДТП с автобусом

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Depositphotos

В салоне автобуса во время внезапного торможения на Богатырском проспекте в Петербурге опрокинулась коляска с младенцем. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла еще вечером 29 апреля в районе дома №2 на Богатырском проспекте в Приморском районе города. Стало известно, что 54-летний водитель ехал в сторону Коломяжского проспекта и внезапно нажал на педаль тормоза. В итоге в салоне автобуса упала коляска с малышом.

Младенца госпитализировали в состоянии средней тяжести, он получил сотрясение мозга и ссадины, уточнили в полиции. По факту ДТП проводится проверка.

До этого в Санкт-Петербурге семимесячная девочка попала в реанимацию, обварившись кипятком. Ребенок случайно опрокинул на себя горячую жидкость. Врачи диагностировали у пострадавшей ожоги 15% тела II-III степени. Повреждения обнаружены на животе, предплечье, а также на ногах. Ребенку оказывается помощь.

Ранее в Энгельсе двое детей получили ожоги из-за брошенной в мангал бутылки с розжигом.

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