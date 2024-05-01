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В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы

Глава Удмуртии Бречалов сообщил об отмене традиционного парада на 9 Мая

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Максим Шеметов/Reuters

Власти Удмуртии отказались от проведения парада в День Победы, который отмечается 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он отметил, что власти приняли очень непростое решение. Парад в День Победы является крайне важной традицией и большим праздником для всех жителей региона, в котором расположены сразу два города трудовой доблести.

«Но. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности», — добавил Бречалов, объясняя причины отмены торжественного мероприятия.

23 апреля администрация Волгоградской области заявила об отмене праздничных мероприятий в День Победы. В частности, власти запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и акции «Свет Великой Победы». Также жителей предостерегли от запуска салютов и фейерверков.

19 апреля руководство Брянской области решило отменить праздничный салют и парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В заявлении администрации города Брянска уточнялось, что торжественные мероприятия пройдут в локальном формате — в парках, скверах и учреждениях культуры.

Ранее военные начали перебрасывать в Москву технику в рамках подготовки к ежегодному параду.

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