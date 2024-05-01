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Стало известно, на что пошел владелец сигарет Winston, чтобы сохранить бизнес в РФ

FT: Japan Tobacco изменила цепочки поставок ради сохранения российского бизнеса

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Shutterstock/OleksSH

Компания Japan Tobacco, которая владеет табачными брендами Winston, LD, Camel, российскими марками «Петр I», Kiss и рядом других, предприняла несколько шагов, чтобы сохранить свой бизнес в РФ и удовлетворить инвесторов. Об этом гендиректор компании Масамичи Терабатаке рассказал газете Financial Times (FT).

По словам Терабатаке, часть поставок Japan Tobacco направила через Турцию, ключевой персонал перевела в Гонконг, а также в целом изменила структуру своего бизнеса в России. Гендиректор объяснил, что компания решила не уходить с российского рынка, так как инвесторы не хотели терять прибыль: на долю РФ приходится порядка 20% доходов JT.

Терабатаке подчеркнул, что компания по-прежнему не исключает продажу российского бизнеса, однако в данный момент ее руководство не видит в этом необходимости.

В сентябре Украина внесла Japan Tobacco International и американскую компанию Philip Morris International в перечень «международных спонсоров войны». Такое решение, как объяснили в НАПК, было принято в связи с тем, что данные компании продолжили работать в России и пополнять ее бюджет после начала военных действий на Украине.

Ранее стало известно, во сколько раз в России снизились продажи сигарет.

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