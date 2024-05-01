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В России упала стоимость аренды одного типа жилья

«Ъ»: аренда однокомнатной квартиры за месяц подешевела на 1%

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Shutterstock

Снимать однокомнатную квартиру в России стало дешевле. За апрель арендная плата за этот тип жилья на крупнейших региональных рынках страны снизилась в среднем на 1%, до 27,4 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты рынка недвижимости объясняют такую динамику охлаждением спроса и постепенным ростом предложения. Собственники охотнее идут на скидки, стараясь привлечь арендаторов и сдать свою недвижимость до начала активного сезона отпусков.

Согласно прогнозам, тренд сохранится до июня. После аналитики не исключают начало нового цикла роста цен на аренду «однушек» на фоне завершения льготных ипотечных программ.

До этого «Газета.Ru» узнала, что почти каждый третий россиянин планирует купить жилье в 2024 году. При этом почти половина из них признались, что планируют воспользоваться ипотекой.

Ранее эксперт назвал лучшее время для покупки квартиры в этом году.

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