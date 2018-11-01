На Украине заинтересовались показом карты с российским Крымом

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Марина Томко заявила, что ведомство начнет расследование в отношении главы государственной службы по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаила Ноняка, который показал на выступлении карту с Крымом в составе России. Об этом она написала в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Ноняк подкрепил свое выступление в офисе European Business Assotiation (ЕВА) картой с российским Крымом. Отмечалось, что никто из присутствовавших в зале не отреагировал на этот инцидент.

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По словам Томко, поручение начать служебное расследование в отношении Ноняка отдал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Также она поблагодарила СМИ за освещение инцидента.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.