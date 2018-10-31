Трамп пригрозил прекратить помогать странам, из которых идет караван мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он обдумывает возможность прекратить помощь тем странам, из которых идет «караван мигрантов». Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, по словам американского президента, Штаты могли бы увеличить группировку солдат на границе с Мексикой до 15 тыс. человек. Ранее Пентагон анонсировал отправку на южную границу 5,2 тыс. солдат.

Ранее Трамп обратился к «каравану мигрантов» из Центральной Америки с призывом возвращаться в свои страны.