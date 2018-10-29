Politico рассказал о возможном конфликте ведущего «российское дело» прокурора и демократов

Если в результате промежуточных выборов в конгресс США демократы получат большинство в палате представителей, то они, скорее всего, начнут расследования по тем вопросам, над которыми уже работает специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет «российское дело», пишет Politico.

За последние 17 месяцев демократы из-за отсутствия власти большинства в конгрессе полагались на Мюллера, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Эта ситуация может измениться после 6 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в конгресс.

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Отмечается, что если демократы вернут себе большинство в палате представителей США по итогам ноябрьского голосования, то они откроют дела по вопросу финансовых отношений американского президента Дональда Трампа, а также его возможных связей с Россией, говорится в материале. Это, в свою очередь, создаст напряженность между спецпрокурором и демократами, пишет издание.

В последние месяцы помощники демократов из палаты представителей США негласно проводят встречи, чтобы обсудить как «не наступить на пятки» Мюллеру в 2019 году, сообщает издание. Между тем, большинство экспертов считают, что демократы не будут препятствовать работе Мюллера, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, после потенциальной победы в ноябре. Некоторые наблюдатели также выразили уверенность, что демократы могут попытаться заключить соглашение со спецпрокурором для того, чтобы позволить его команде работать в течение шести месяцев без серьезного давления со стороны американского конгресса, говорится в материале.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.