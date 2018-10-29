МИД назвал условие для возврата к нормальным отношениям с НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что без отказа руководства НАТО от конфронтации возврат к нормальным отношениям с Россией невозможен, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день для нас очевидно, что если возвращаться к отношениям Россия-НАТО, не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию», — сказал Грушко.

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Об этом он заявил в ходе экспертной дискуссии «Будущее НАТО: источники неопределенности и возможные сценарии развития».

Ранее Грушко заявил, что Москва не отвергает диалог с НАТО и будет добиваться продолжения контактов военных в рамках Совета Россия-НАТО.