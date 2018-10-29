WP: насилие в США отражает политическую риторику Трампа

Последние инциденты, произошедшие в Соединенных Штатах, отражают риторику президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что она может не являться причиной насилия, пишет The Washington Post.

На данный момент нет информации о каких-либо психологических заболеваниях у мужчины по имени Цезарь Сайок, которого арестовали во Флориде по подозрению в рассылке посылок с взрывчатыми устройствами ряду демократических политиков и в офис CNN, а также у 46-летнего Роберта Бауэрса, который открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, штат Пенсильвания, в результате которой погибли 11 человек.

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Однако безусловно налицо доказательство того, что «доминирующая политическая риторика, включая риторику, проводимую президентом США Дональдом Трампом», могла служить основой для их действий, пишет The Washington Post.

Бауэрс незадолго до нападения на синагогу опубликовал сообщение в одной из социальной сети, в котором высказался против еврейской организации под названием «Европейское общество помощи мигрантам», которая оказывает помощь в расселении беженцев в Соединенных Штатах.

В материале говорится, что в текущем политическом дискурсе в США есть скрытая тенденция, которая связана с распространением мнения о том, что известные евреи оказывают поддержку «опасным мигрантам», говорится в материале.

Трамп неоднократно стремился акцентировать внимание на группе мигрантов, путешествующих по Мексике, неявно указывая на то, что группа пронизана преступниками и террористами, пишет WP. Это неотъемлемая часть его миграционной риторики, подчеркивает издание.

Возможно, насилие, совершенное Сайоком и Бауэрсом, было вызвано психологическим заболеванием, однако конкретные мишени, на которые было обращено их насилие, были выбраны на фоне существующей политической риторики, заключает газета.