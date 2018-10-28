Эрдоган: будущее Асада будет определять народ САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решать народ страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На наш взгляд, это человек, который уничтожил миллион своих граждан. Мы хотим, чтобы это было закончено», — сказал Эрдоган.

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Однако, он также подчеркнул, что судьбу Асада должен решать народ Сирии.

Ранее Эрдоган заявил, что четырехсторонний саммит глав Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию дал импульс для окончания сирийской трагедии.