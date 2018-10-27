СМИ назвали дату встречи Порошенко и Эрдогана в Анкаре

Президент Украины Петр Порошенко посетит 3 ноября Анкару, чтобы провести переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что лидеры стран примут участие в Совете стратегического сотрудничества, на котором будут обсуждаться вопросы оборонного, экономического и политического сотрудничества. Также участники встречи будут обсуждать торговлю, безопасность и борьбу с терроризмом.

В мае сообщалось, что Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю между странами.