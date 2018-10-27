Трамп обвинил СМИ в использовании истории с бомбами против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ пытаются использовать историю с рассылкой взрывных устройств американским политикам против него. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, средства массовой информации в США использую ситуацию вокруг рассылки «бомб» по почте против него и республиканцев.

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Он также добавил, что за счет этой истории СМИ «пытаются набрать политические очки».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в рассылке взрывных устройств по почте в США поддерживал политику Трампа.