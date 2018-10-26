Лавров и Помпео обсудили подготовку к встрече Путина и Трампа

Министерство иностранных дел России на своем сайте сообщило о телефонном разговоре, который состоялся между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео.

«Обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений в контексте подготовки к предстоящим контактам президентов Российской Федерации и США», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригласил Путина в Вашингтон.