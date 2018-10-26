Трамп прокомментировал рассылку подозрительных посылок в США

Президент США Дональд Трамп полагает, что сообщения об отправке подозрительных посылок государственным и общественным деятелям США, поддерживающим Демократическую партию, не идет на пользу предвыборной кампании республиканцев. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Трампа, из-за громкой истории с подозрительными посылками СМИ стали меньше внимания уделять политике.

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«Результаты республиканцев и в досрочном голосовании, и по опросам весьма хороши, но тут начинаются все эти разговоры о «бомбах», и все замедляется — новости не говорят о политике. Очень печально, что это все происходит. Республиканцы, выходите и голосуйте!», — написал Трамп.

Накануне американские правоохранители изъяли двенадцать подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.

Ранее сообщалось, что подозрительную посылку прислали экс-главе национальной разведки США — она и стала 12-ой.