Болтон ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях США из-за Грузии

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты уже ввели все необходимые санкции против России. Слова советника передает РИА «Новости».

Данное заявление Болтон сделал во время своего визита в Тбилиси. Он подчеркнул, что США уже приняли меры, которые считали нужными, после военного конфликта в 2008 году.

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«Все необходимые санкции против России уже введены», — сказал Болтон.

Также советник отметил, что ему пока неизвестно, будут ли главы США и России обсуждать вопрос отношений с Грузией на предстоящей встрече, так как она «будет короткой».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.

Ранее Болтон прояснил вопрос о введении дополнительных санкции против России.