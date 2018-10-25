Трамп отреагировал на материал NYT о прослушке его телефона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на материал The New York Times о том, что Россия и Китай прослушивают его мобильный телефон. Об этом он написал в твиттере.

По словам американского президента, материал скучный и длинный, а также «настолько некорректный», что у него «нет времени исправлять его».

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«Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один редко используемый мобильный телефон», — написал Трамп.

Ранее в Кремле рассказали, как относятся к информации о прослушивании телефона Трампа российскими спецслужбами.