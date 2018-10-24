Венгрия предложила Киеву подписать соглашение о защите нацменьшинств

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона предложила Украине заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, между странами необходимо восстановить доверие.

Он также добавил, что это соглашение должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком.

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Сийярто подчеркнул, что украинская сторона пообещала изучить данный договор.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт намерен продолжить блокировать заседания комиссии Украина — НАТО.