Путин рассчитывает обсудить с Трампом заявления США по ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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По словам Путина, он надеется обсудить данную тему с Трампом на полях встреч в Париже 11 ноября.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию ответить на обвинения в «нарушении» ДРСМД.