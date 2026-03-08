Парикмахерша обвинила Солнцева в порче репутации после скандального осветления

Парикмахерша, сделавшая Гогену Солнцеву скандальное осветление, ответила шоумену. Ее слова передает Telegram-канал «Звездная пыль».

Мастер-колорист заявила, что Солнцев сам себе сжег волосы. Мужчина пришел с запросом сделать из его тонких и поврежденных рыжих волос тотал-блонд. Парикмахерша сделала тест-пряди, чтобы проверить, не отвалятся ли волосы после подобных махинаций. В результате прядь выдержала окрашивания на 20 минут.

После этого женщина нанесла краску на все волосы, кроме прикорневой зоны. Она планировала держать краску 20 минут и после этого смыть ее. Однако Солнцев решил покурить и ушел на час и сорок минут.

«Я начинаю говорить: «Вы чего делаете?» Снимаю фольгу и показываю, что волосы повредились. Они уже прямо отрываются в руках. На что он начинает орать, начинает снимать и дергать эти волосы. Сдирать их с головы с фольгой. Кидать их и орать, что я дура, идиотка. Сожгла ему волосы. Я просто опешила. И не знала, куда мне деться. У меня такое в первый раз в жизни», — поделилась колористка.

Парикмахерша подчеркнула, что не наносила никакие средства на кожу головы. Ранее Солнцев показывал ожоги, возникшие якобы от краски. Женщина призналась, что начала получать прямые угрозы от фанатов Солнцева. Она обвинила шоумена в порче репутации.

Ранее сообщалось, что Гогена Солнцева ждет пересадка кожи головы после похода в салон красоты.