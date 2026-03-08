Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Парикмахерша обвинила Солнцева в порче репутации после скандального осветления

Парикмахерша заявила, что Гоген Солнцев сам себе сжег волосы
соцсети

Парикмахерша, сделавшая Гогену Солнцеву скандальное осветление, ответила шоумену. Ее слова передает Telegram-канал «Звездная пыль».

Мастер-колорист заявила, что Солнцев сам себе сжег волосы. Мужчина пришел с запросом сделать из его тонких и поврежденных рыжих волос тотал-блонд. Парикмахерша сделала тест-пряди, чтобы проверить, не отвалятся ли волосы после подобных махинаций. В результате прядь выдержала окрашивания на 20 минут.

После этого женщина нанесла краску на все волосы, кроме прикорневой зоны. Она планировала держать краску 20 минут и после этого смыть ее. Однако Солнцев решил покурить и ушел на час и сорок минут.

«Я начинаю говорить: «Вы чего делаете?» Снимаю фольгу и показываю, что волосы повредились. Они уже прямо отрываются в руках. На что он начинает орать, начинает снимать и дергать эти волосы. Сдирать их с головы с фольгой. Кидать их и орать, что я дура, идиотка. Сожгла ему волосы. Я просто опешила. И не знала, куда мне деться. У меня такое в первый раз в жизни», — поделилась колористка.

Парикмахерша подчеркнула, что не наносила никакие средства на кожу головы. Ранее Солнцев показывал ожоги, возникшие якобы от краски. Женщина призналась, что начала получать прямые угрозы от фанатов Солнцева. Она обвинила шоумена в порче репутации.

Ранее сообщалось, что Гогена Солнцева ждет пересадка кожи головы после похода в салон красоты.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!