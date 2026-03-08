Одного из пропавших в Подмосковье мальчиков рыбак-очевидец не смог спасти

Baza: пропавших в Подмосковье детей в воде видел рыбак, но не смог спасти

В Подмосковье рыбак видел, как пропавшие дети уходили под воду. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина заметил, как одного из школьников унесло течением. Так как поток был слишком сильным, спасти его не удалось.

Telegram-канал «112» также сообщал о свидетелях-рыбаках. Один из них якобы видел детей в воде и слышал, как они зовут на помощь. Однако он заметил на месте «коллегу» и якобы предположил, что мужчина уже вызвал профильные службы, поэтому решил не вмешиваться.

Дети пропали 7 марта. Как сообщали Telegram-каналы, 12-летние мальчики встретились с 13-летней подругой, чтобы поздравить с наступающим праздником. Предположительно, они решили сделать это около реки.

Не исключается, что во время игр на льду они провалились и ушли под воду, после чего их могло унести течением.

Сейчас детей ищут не только добровольцы, но и водолазы. Они обследуют Москва-реку. Всего в поисках несовершеннолетних участвуют около 300 человек.

