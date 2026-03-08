Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Одного из пропавших в Подмосковье мальчиков рыбак-очевидец не смог спасти

Baza: пропавших в Подмосковье детей в воде видел рыбак, но не смог спасти
photosoft/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье рыбак видел, как пропавшие дети уходили под воду. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина заметил, как одного из школьников унесло течением. Так как поток был слишком сильным, спасти его не удалось.

Telegram-канал «112» также сообщал о свидетелях-рыбаках. Один из них якобы видел детей в воде и слышал, как они зовут на помощь. Однако он заметил на месте «коллегу» и якобы предположил, что мужчина уже вызвал профильные службы, поэтому решил не вмешиваться.

Дети пропали 7 марта. Как сообщали Telegram-каналы, 12-летние мальчики встретились с 13-летней подругой, чтобы поздравить с наступающим праздником. Предположительно, они решили сделать это около реки.

Не исключается, что во время игр на льду они провалились и ушли под воду, после чего их могло унести течением.

Сейчас детей ищут не только добровольцы, но и водолазы. Они обследуют Москва-реку. Всего в поисках несовершеннолетних участвуют около 300 человек.

Ранее пропавший в Ленобласти подросток стал «сотрудником спецслужб» и похитил €64 тыс.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!