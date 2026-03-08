США могут отправить спецназ на захват стратегического нефтяного хаба Ирана

Администрация США обсуждает захват иранского острова Харк — стратегического хаба, через который проходит около 90% экспорта сырой нефти, добытой в Исламской республике. Об этом сообщает Axios со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.

Остров Харк расположен в Персидском заливе в 25 км от побережья Ирана и относится к провинции Бушир. Это главный стратегический нефтяной терминал страны, он состоит из двух причальных комплексов — восточного для одновременной погрузки до шести танкеров и западного для обслуживания сверхкрупнотоннажных супертанкеров.

На острове также находятся резервуарные парки для хранения нефти емкостью около 30 млн баррелей, объекты по переработке сырья с трех крупных нефтяных месторождений, а также вспомогательная инфраструктура — город Харк, аэропорт и административные здания.

По словам источников Axios, захват конкретных иранских объектов может стать следующим этапом американо-израильской операции. Речь идет об отправке групп спецназа для проведения наземных рейдов, направленных на ликвидацию запасов высокообогащенного урана. Их планируется либо вывозить из республики, либо «разбавлять» на месте при содействии специалистов-ядерщиков.

О планах США и Израиля по захвату иранских ядерных объектов сообщили и источники издания Semafor в Вашингтоне. По их словам, в Пентагоне есть спецназовцы, подготовленные к работе с радиоактивными материалами.

Ранее стало известно, откуда Иран может достать уран для ядерного оружия.