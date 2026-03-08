Размер шрифта
Наука

Онколог назвала три главных фактора риска рака груди

Онколог Бхангдиа: риск развития рака груди зависит от уровня сахара в крови
BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

Курение, высокий уровень сахара в крови и избыток красного мяса в рационе сильнее всего повышают риск развития рака груди. Об этом предупредила онколог Кейли Бхангдиа из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета. Эксперта цитирует издание People.

Такие данные показал масштабный анализ, проведенный исследовательской группой по изучению глобального бремени рака молочной железы. Ученые Вашингтонского университета изучили мировые тенденции заболеваемости с 1990 по 2023 год. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

«Наиболее значимым из выявленных факторов оказалось питание с высоким содержанием красного мяса — с ним связано около 11% случаев рака молочной железы. Курение, включая пассивное, по оценкам исследователей, связано примерно с 8% случаев заболевания» – отмечает врач.

К другим факторам риска ученые отнесли повышенный уровень сахара в крови (6% случаев) случаев болезни, ожирение (около 4%), злоупотребление алкоголем (2%) и низкую физическую активность (2%).

Бхангдиа подчеркнула, что все эти факторы являются модифицируемыми – они связаны с повседневными привычками. По словам эксперта, своевременные изменения в образе жизни могут помочь снизить риск развития заболевания.

Ранее в России нашли способ заранее определять, насколько опасна раковая опухоль.

 
