Израиль предупредил ливанцев о готовящихся авианалетах

Израильская армия предупредила гражданское население Южного Ливана о готовящихся авиационных налетах на территорию к югу от реки Литани. Военный представитель Авихай Эдри в заявлении, которое опубликовано на арабском языке в соцсети X, потребовал жителей этого района эвакуироваться к северу от реки Литани.

«Террористическая деятельность «Хезболла» вынуждает Армию обороны Израиля применять против них силу в этом районе. В целях безопасности, мы призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов и переместиться к северу от реки Литани», — сказал военный представитель.

В ночь на 8 марта сообщалось, что боевая авиация Израиля атаковала 36 населенных пунктов на юге Ливана. Бомбардировке также подвергся жилой квартал города Тир.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали четыре поселения на востоке Ливана и два района в южном пригороде Бейрута. По словам источника, в тоже время израильская артиллерия открыла огонь по десяти поселениям на юге страны.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали об ударах по объектам «Хезболлы».