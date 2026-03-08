Стилист рассказал россиянам, какой подарок ждут женщины на 8 Марта

Стилист, эксперт моды Владислав Лисовец в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как изменился праздник 8 марта за долгие годы. По его словам, в 2026 году женщины по-прежнему ждут цветы, а главное — искреннюю любовь от мужчины.

«Ничего не поменялось за это время. Женщина ждет цветы, искренние цветы. Она ждет искреннюю любовь. Она ждет настоящие подарки. Не просто подарок, не просто, чтобы он стоил больших денег. Она ждет признания. Поэтому мужчине нужно собраться и постараться, помимо того, чтобы сделать что-то дорогое и что-то дорогостоящее, скажем так, вложить в это душу. Потому что это будет самое лучшее для женщины. Зная женщин, работая с ними всю жизнь, я понимаю, что 98% женщин ждут искренних чувств от мужчины», — отметил он.

Лисовец посоветовал мужчинам не вести женщину на шоппинг. По его мнению, лучшее времяпрепровождение на 8 марта — прогулка или ресторан.

«Поэтому в этот день нужно сделать все красиво. Я бы не отправлялся с женщиной на шопинг, я бы отправлялся с ней на прогулку в ресторан. Я бы отправлялся туда, где вы вместе сможете провести время. Она откроется сама, если вы предоставите ей такую возможность. Поэтому дарите чувства, дарите любовь. Это самое ценное, что ждет любой нормальный человек», — заключил он.

Ранее стало известно, что россияне начали выбирать подарки к 8 Марта с помощью нейросетей.