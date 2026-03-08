Размер шрифта
Названы регионы, возглавившие рейтинг по росту зарплат в России

Регионами-лидерами по росту зарплат в России стали Ингушетия и Курская область
Ингушетия и Курская область возглавили рейтинг по росту зарплат в России. Такие данные следуют из данных статистики, с которыми ознакомились РИА Новости.

В декабре 2025 года зарплата в этих регионах выросла более чем на 20%. Так, по сравнению с декабрем 2024 года зарплаты в Ингушетии прибавили 25%, а в Курской области — 21%. В тройке лидеров также оказалась Саратовская область. Здесь трудовые доходы населения увеличились в среднем на 19%.

По данным статистики, за этот же период на 18% поднялись средние зарплаты в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Республике Алтай. В Дагестане рост составил 17%.

До этого сообщалось, что средняя зарплата в России по данным на декабрь 2025 года выроста более чем на 40 тыс. рублей по сравнению с ноябрем 2025 года.

Согласно материалам, в декабре средняя зарплата по стране составила 139 727 рублей, хотя в ноябре ее размер находился на уровне 98 192 рубля.

Ранее были названы регионы России со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей.

 
