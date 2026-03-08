Президент Украины Владимир Зеленский со временем может стать для Европы «плохим мальчиком». Об этом рассказал журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в будущем европейские страны могут изменить отношение к Зеленскому. Однако, как отметил представитель Кремля, к тому моменту негативные последствия для экономики государств Европы уже проявятся.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо до этого допустил, что Зеленский может уничтожить нефтепровод «Дружба», прокачка по которому остановлена Киевом еще в конце января. Фицо предупредил, что промедление в решении вопроса с «Дружбой» может привести к самым серьезным последствиям для восточноевропейской энергетики.

В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». После этого Венгрия 18 февраля остановила поставки дизельного топлива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита Евросоюза на €90 млрд до возобновления прокачки нефти из России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение стало ответом на шантаж со стороны Киева. По его словам, украинские власти по политическим причинам не возобновляют транзит российского топлива по «Дружбе», пытаясь спровоцировать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на выборы в апреле.

Ранее Фицо выразил уверенность в отказе Украины возвращать выданные Европой кредиты.