Политика

Путин заявил, что страны Запада пожинают посеянное на Украине

Президент Путин: Запад пожинает то, что посеял на Украине
Михаил Метцель/РИА Новости

Страны Запада сегодня пожинают на Украине то, что посеяли. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства напомнил, что кризис на Украине возник из-за госпереворота, который был поддержан Западом. По его словам, «отсюда все началось, отсюда все пошло».

«Это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая и европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли», — заявил Путин.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве. По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат. Он также сообщал, что Россия пробовала выстроить отношения между Украиной и ДНР с ЛНР, однако Киев не признал этих попыток.

Ранее экс-премьер объяснил отсутствие ударов по центру Киева порядочностью Путина.

 
