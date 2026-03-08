Размер шрифта
«Самое время»: Лавров напомнил о предложении Путина к «ядерной пятерке»

Лавров: настало время реализовать идею Путина о саммите «пятерки» Совбеза ООН
Михаил Метцель/РИА Новости

Сейчас настало самое время, чтобы реализовать идею президента России Владимира Путина о созыве саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Лавров напомнил, что глава государства предлагал созвать саммит Совбеза ООН уже достаточно давно — еще до пандемии коронавируса.

«Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать», — подчеркнул глава российского МИД.

Речь идет о саммите стран «ядерной пятерки», к которой относятся Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Последняя встреча ее представителей состоялась в декабре 2024 года в Дубае. До 2022 года подобные мероприятия проходили в столицах стран-председателей, но с тех пор проводятся в третьих странах или на площадках ООН. Впоследствии Россия неоднократно выступала с предложением провести новый саммит пяти ядерных держав.

Ранее в России заявили, что деструктивные действия Запада грозят столкновением ядерных держав.

 
