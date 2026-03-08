Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может уничтожить нефтепровод «Дружба», прокачка по которому остановлена Киевом еще в конце января. Видеообращение с таким заявлением политик опубликовал у себя в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо предупредил, что промедление в решении вопроса с «Дружбой» может привести к самым серьезным последствиям для восточноевропейской энергетики

«Если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что Зеленский способен нефтепровод уничтожить», — заявил словацкий премьер.

В качестве обоснования своих опасений он напомнил о подрыве газопровода «Северный поток», выразив уверенность, что такая операция не могла быть проведена без ведома Зеленского.

Фицо убежден, что Украина не возобновит транзит, который, по его словам, жизненно важен для Словакии.

Транзит российской нефти через украинскую территорию по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии был остановлен 27 января. В Братиславе убеждены, что трубопровод в рабочем состоянии, а отказ возобновить прокачку обусловлен политическим шантажом, на который Украина пошла, чтобы ускорить свое вступление в Евросоюз.

На днях правительство Словакии расторгло договор с Украиной об экстренных поставках электроэнергии и пригрозило, что при затягивании запуска прокачки российской нефти может поступить так же и с обычными поставками.

Ранее Фицо выразил уверенность в отказе Украины возвращать выданные Европой кредиты.