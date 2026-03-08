Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Киев прибыл премьер Нидерландов Роб Йеттен

Премьер Нидерландов Роб Йеттен встретился с Зеленским в Киеве
Eric Lalmand/Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл в Киев с официальным визитом. Соответствующие кадры его визита опубликовал Telegram-канал «Киев 24».

В украинской столице Йеттена встретил президент республики Владимир Зеленский. Вместе они проследовали до мемориала павшим бойцам Вооруженных сил Украины на площади Независимости.

38-летний лидер партии «Демократы-66» Роб Йеттен возглавил нидерландское правительство в феврале. Он заявлял, что планирует «как можно скорее» посетить столицу Украины с официальным визитом и что Киев может рассчитывать на поддержку Амстердама.

До этого, в январе, новое коалиционное правительство Нидерландов, в состав которого вошли представители «Демократов 66», Народной партии за свободу и демократию (VVD) и «Христианско-демократический призыв» (CDA), представили соглашение, в котором обязались обеспечить Украине многолетнюю военную помощь. Согласно документу, с 2027 года Амстердам будет направлять на поддержку Украины €3,4 млрд ежегодно.

До этого 26 членов Евросоюза из 27 поддержали план по оказанию помощи и милитаризации Украины.

Ранее Песков объяснил, когда Зеленский станет для ЕС «плохим мальчиком».

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!