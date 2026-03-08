Размер шрифта
ВСУ применили дроны с нестандартными частотами под Донецком

Украина использует дроны-матки для ударов на Донецкую кольцевую дорогу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) дроны-матки и нестандартные частоты. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«Дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что большая часть ударов приходится на участок трассы между Ясиноватой и Авдеевкой.

4 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа во время атаки на Донецк, известный под названием Hornet (шмель).

Противник применяет его при атаке по гражданским объектам Донецка. Такой тип БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов.

Ранее российская «Герань» сбила украинский Ми-8 в ДНР.

 
