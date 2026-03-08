Размер шрифта
Непряева стала четвертой в разделке на этапе Кубка мира

Непряева заняла четвертое место в разделке на 10 км классикой на Кубке мира
РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсменка преодолела дистанцию за 26 минут 14,1 секунды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Победу одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 25 минут 57,6 секунды. Второй стала ее соотечественница Линн Сван, отставшая на 4,1 секунды. Замкнула тройку призеров американка Джессика Диггинс (+6,2). Непряева уступила победительнице 16,5 секунды.

Для россиянки этот результат стал наивысшим за время выступлений на этапах Кубка мира. Ранее ее лучшим достижением было пятое место в скиатлоне на этапе в Фалуне 1 марта. Она преодолела дистанцию за 55 минут 18,1 секунды. Победительницей гонки стала норвежка Хейди Венг с результатом 54 минуты 42,8 секунды.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что Коростелеву еще далеко до звания звезды.

 
