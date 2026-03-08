ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Локомотива» в 19-м туре РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Локомотива» по итогам игры 19-го тура РПЛ с «Пари Нижним Новгородом», сообщается на сайте РФС.

Также комиссия признала верным неудаление полузащитника гостей Алекса Сарфо после контакта с Алексеем Батраковым, однако рефери следовало наказать его желтой карточкой за безрассудное поведение.

Встреча состоялась 28 февраля в Москве и завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1.

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев поставил пенальти после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников».

Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал тот самый пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

Ранее глава департамента судейства заявил, что судьи провели 19-й тур РПЛ не лучшим образом.