В Кремле ответили на вопрос о конце света

Песков: кажется, что наступает конец света, но в истории и не такое творилось

Людям кажется, что сейчас конец света, но в истории человечества и не такое творилось. Об этом в ходе беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, в каком мире мы в данный момент живем.

«В истории человечества еще не то творилось», — сказал он.

Песков обратил внимание, что в прошлом у людей не было оружия такой силы, какое существует сейчас. Однако нынешнее поколение не жило в те времена и из-за этого ему кажется, что наступает конец света, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Также представитель Кремля высказался о нынешнем состоянии международного права. Фактически его больше нет, сообщил Песков. При этом он затруднился с ответом на вопрос о том, какое право пришло на смену международному и каким нормам теперь необходимо следовать мировому сообществу. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что де-юре международное право продолжает существовать, но де-факто оно исчезло.

Ранее Путин заявил, что дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями.