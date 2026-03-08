Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран нанес новые удары по Израилю и базам США

Иран атаковал цели в Тель-Авиве, Хайфе и базы США в Кувейте
Tomer Appelbaum/Reuters

Иранская армия сообщила о нанесенных в последние часы ударах по Тель-Авиву, Хайфе в Израиле и военным базам США в Кувейте. Заявление армейской пресс-службы привела иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.

«Военно-воздушные и военно-морские силы армии за последние часы провели операции с использованием беспилотных летательных аппаратов, поразив объекты в Хайфе, Тель-Авиве, а также американские центры и базы в лагере Арифджан в Кувейте», — говорится в заявлении.

Накануне глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что более 9,6 тыс. гражданских объектов, в их числе почти восемь тысяч жилых домов, повреждены в Иране при авиаударах США и Израиля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили об угрозе кислотных дождей после ударов США по нефтехранилищам.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!